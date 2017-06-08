«Так поступил бы каждый»: сотрудник ДПС в Нижнем Тагиле рассказал о спасении человека из пожара (ФОТО, ВИДЕО)

Стажер ДПС Нижнего Тагила Кирилл Никифоров рассказал журналистам TagilCity.ru о том, как спас жизнь хозяину загоревшегося дома.

Возгорание жилого дома произошло в ночь с 30 на 31 мая в частном секторе Дзержинского района Нижнего Тагила на улице Глеба Успенского.



Пламя быстро охватило большую часть дома и прилегающего участка, а также успело перекинуться на соседний дом. Жертв удалось избежать благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов – стажера Кирилла Никифорова, стажера Николая Абаренова и лейтенанта Даниила Лаптева (на фото ниже слева направо).



Внимание полицейских привлекли видимые издалека языки пламени, а также крики о помощи. Срочно прибыв к месту пожара, сотрудники узнали от соседей, что в горящем помещении все еще находится хозяин дома. Поэтому Кирилл Никифоров разбил окно, нашел и разбудил крепко спящего мужчину и помог ему выбраться наружу.







Журналисты TagilCity.ru выехали на место происшествия, где им удалось поговорить с местным жителем и очевидцем события Сергеем:





Один из полицейских разбил стекло в окне. А затем разбудил владельца дома. Хозяин так крепко спал, что даже не понял, что весь его дом объят огнем. Именно вмешательство этого парня помогло спасти жизнь несчастному, -- рассказал журналистам Сергей.



Редакция портала TagilCity.ru пообщалась и с одним из героев – Кириллом Никифоровым:

Мне кажется, на нашем месте так поступил бы абсолютно каждый правильно воспитанный человек. Независимо от того, сотрудник полиции он или просто обычный гражданин, -- отметил Кирилл в разговоре с журналистами.





Кирилл также является студентом факультета спорта и безопасности жизнедеятельности. О Кирилле TagilCity.ru рассказал его непосредственный научный руководитель – заместитель декана факультета спорта и безопасности жизнедеятельности НТГСПИ, Алексей Викторович Неймышев: