| регистрация
Новости Нижнего Тагила

У жителя Новоуральска арестовали банковский счет из-за сходства личных данных с посторонним должником

8 июня 2017, 15:10Добавить новость
город,деньги,нарушение,проверка,Свердловская область,банковский счет,арест,Новоуральск,ФССП,судебные приставы,судебный пристав

80 000 рублей оказался должен житель Новоуральска за другого гражданина из-за элементарного сходства паспортных данных с настоящим должником. 

Арест банковского счета по ошибке судебных приставов произошел в Новоуральске. Местному жителю пришла SMS Сбербанка, где говорилось, что его счет арестован. Со счета ушли и все деньги, которые там были – 6 000 рублей. Истцом числилось предприятие из Полевского.

Долгие разбирательства с банком, службой доверия ФССП, юристами, старшим судебным приставом помогли новоуральцу выяснить, что на самом деле он должником не является.

Настоящим должником оказался человек, имеющий такую же дату рождения, такие же ФИО, но родившийся в Екатеринбурге. После этого в ФССП пообещали арест отменить, сообщает интернет-газета ZNAK.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Судебный пристав из Нижнего Тагила оштрафован на 5 000 рублей за нарушение порядка работы с заявлениями 16 декабря 2016, 18:45
В Новоуральске кассир Сбербанка, несколько лет присваивавшая деньги пенсионеров, покончила с собой после допроса 29 сентября 2016, 10:00
Директор МП «Водоканал Камышлов» присвоил себе 945 тысяч рублей: прокуратура арестовала его имущество 30 ноября 2016, 16:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 96
Подписаться на новости