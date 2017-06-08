У жителя Новоуральска арестовали банковский счет из-за сходства личных данных с посторонним должником

80 000 рублей оказался должен житель Новоуральска за другого гражданина из-за элементарного сходства паспортных данных с настоящим должником.

Арест банковского счета по ошибке судебных приставов произошел в Новоуральске. Местному жителю пришла SMS Сбербанка, где говорилось, что его счет арестован. Со счета ушли и все деньги, которые там были – 6 000 рублей. Истцом числилось предприятие из Полевского.





Долгие разбирательства с банком, службой доверия ФССП, юристами, старшим судебным приставом помогли новоуральцу выяснить, что на самом деле он должником не является.



Настоящим должником оказался человек, имеющий такую же дату рождения, такие же ФИО, но родившийся в Екатеринбурге. После этого в ФССП пообещали арест отменить, сообщает интернет-газета ZNAK.