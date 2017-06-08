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Новости Нижнего Тагила

Спасавшийся от пьяного мужчины с камнем ребенок попал под колеса авто в Среднеуральске

8 июня 2017, 07:45Добавить новость
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В Среднеуральске накануне произошел инцидент, в результате которого под колесами автомобиля оказался ребёнок.

По всей видимости, компания детей играла у одного из местных магазинов. Мальчишки кидались камнями в нетрезвого прохожего, что привело его в бешенство, пишет местное издание «8 Район». Мужчина стал также кидать камни и даже погнался за детьми.

Один из ребят, спасаясь, выбежал на проезжую часть и попал под автомобиль. Женщина за рулем Lada Priora среагировала, однако мальчик всё же получил несколько ссадин на руках и ногах. Школьник от скорой отказался.


Сотрудники дорожной полиции побывали на месте аварии. Они встретили того самого мужчину, который теперь уже угрожал прохожим, а потом попытался скрыться. Однако в итоге он всё равно оказался в отделе полиции.

© TagilCity.ru
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