| регистрация
Новости Нижнего Тагила

5,5 тысяч свердловчан обратились в Роспотребнадзор за 1 полугодие 2017 года

8 августа 2017, 12:35Добавить новость
деньги,нарушение,пенсионеры,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область,штраф,жалоба

За 1 полугодие текущего года в Роспотребнадзор Свердловской области обратились с жалобами 5,5 тысяч человек. Проблемы связаны в основном с качеством непродовольственных товаров и ненадлежащим исполнением услуг. 

В первом полугодии 2017 года в Роспотребнадзор Свердловской области поступило уже 5,5 тысяч обращений от потребителей. При сравнении с тем же периодом 2016 года показатель вырос на 8,4%. Чаще всего свердловчане обращаются за решением проблем в области торговли непродовольственными товарами – приобретение товара ненадлежащего качества и нарушение сроков доставки при заказе вещей через интернет.

 

Участились случаи жалоб на оказание услуг – в медицинских, бытовых, юридических компаниях. Жители жалуются на несоблюдение установленных сроков оказания, снижение качества обслуживания и навязывание дополнительных услуг во всех сферах. По результатам обращений граждан в первом полугодии 2017 года проведено 1773 проверки, подтвердились нарушения в 1530 случаях.

 

От Роспотребнадзора было предоставлено в суд 54 иска по защите прав потребителей. В результате по решению суда свердловчане получили компенсацию в общем размере около 2 млн рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Свердловский предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную продажу медицинских приборов
3 августа, 20:10
0 0
170 тысяч рублей штрафа было выписано вузу Екатеринбурга за нарушения в столовой
15 июня, 07:15
0 0
Меховые изделия на сумму более 200 000 рублей были конфискованы в ходе проверки ИП в Екатеринбурге
31 мая, 18:25
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 171
Подписаться на новости