5,5 тысяч свердловчан обратились в Роспотребнадзор за 1 полугодие 2017 года

За 1 полугодие текущего года в Роспотребнадзор Свердловской области обратились с жалобами 5,5 тысяч человек. Проблемы связаны в основном с качеством непродовольственных товаров и ненадлежащим исполнением услуг.

В первом полугодии 2017 года в Роспотребнадзор Свердловской области поступило уже 5,5 тысяч обращений от потребителей. При сравнении с тем же периодом 2016 года показатель вырос на 8,4%. Чаще всего свердловчане обращаются за решением проблем в области торговли непродовольственными товарами – приобретение товара ненадлежащего качества и нарушение сроков доставки при заказе вещей через интернет.

Участились случаи жалоб на оказание услуг – в медицинских, бытовых, юридических компаниях. Жители жалуются на несоблюдение установленных сроков оказания, снижение качества обслуживания и навязывание дополнительных услуг во всех сферах. По результатам обращений граждан в первом полугодии 2017 года проведено 1773 проверки, подтвердились нарушения в 1530 случаях.

От Роспотребнадзора было предоставлено в суд 54 иска по защите прав потребителей. В результате по решению суда свердловчане получили компенсацию в общем размере около 2 млн рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.