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Новости Нижнего Тагила

Отстранённый от должности глава СК РФ по Свердловской области может вернутся к работе

8 августа 2017, 08:00Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Путин,работа,Россия,Свердловская область
В минувший понедельник региональным СМИ стало известно, что генерал-лейтенант Валерий Задорин, ранее отстранённый от кресла руководителя следственного управления СКР по региону, возвращается к исполнению обязанностей.

Тем не менее, официально информация о вышедшем приказе не была подтверждена, пишет Ura.ru.

Кроме того, известно, что исполнять обязанности руководителя ведомства продолжает Алексей Невгад.

Напомним, Задорин был отстранен от работы в связи со скандалом о невыплате зарплаты сотрудникам НТЗТИ. Тогда в дело вмешался президент Владимир Путин.

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