Отстранённый от должности глава СК РФ по Свердловской области может вернутся к работе

В минувший понедельник региональным СМИ стало известно, что генерал-лейтенант Валерий Задорин, ранее отстранённый от кресла руководителя следственного управления СКР по региону, возвращается к исполнению обязанностей.
Тем не менее, официально информация о вышедшем приказе не была подтверждена, пишет Ura.ru.
Кроме того, известно, что исполнять обязанности руководителя ведомства продолжает Алексей Невгад.
Напомним, Задорин был отстранен от работы в связи со скандалом о невыплате зарплаты сотрудникам НТЗТИ. Тогда в дело вмешался президент Владимир Путин.