Отстранённый от должности глава СК РФ по Свердловской области может вернутся к работе

региональным СМИ

стало известно, что

Тем не менее, официально информация о вышедшем приказе не была подтверждена, пишет Ura.ru.



Кроме того, известно, что исполнять обязанности руководителя ведомства продолжает Алексей Невгад.





Напомним, Задорин был отстранен от работы в связи со скандалом о невыплате зарплаты сотрудникам НТЗТИ. Тогда в дело вмешался президент Владимир Путин.