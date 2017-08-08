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Новости Нижнего Тагила

Пьяный тагильчанин погиб в результате падения из окна дома на ул. Землячки в Нижнем Тагиле

8 августа 2017, 12:45Добавить новость
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Мужчина 1979 г.р. погиб 5 августа в результате падения из окна на ул. Землячки в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила.

Согласно информации полиции, инцидент произошёл 5 августа около 16:00 в доме №43 на ул. Землячки. Погибший злоупотреблял спиртным. 

 

По словам соседей, погибший мужчина 1979 г.р. злоупотреблял алкоголем. В состоянии опьянения он и вышёл из окна по неустановленным причинам. От полученных в результате падения травм мужчина погиб на месте, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

 

Напомним, на прошлой неделе в столице Урала в результате падения с балкона погиб голый екатеринбуржец.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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