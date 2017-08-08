Пьяный тагильчанин погиб в результате падения из окна дома на ул. Землячки в Нижнем Тагиле

Согласно информации полиции, инцидент произошёл 5 августа около 16:00 в доме №43 на ул. Землячки. Погибший злоупотреблял спиртным.

По словам соседей, погибший мужчина 1979 г.р. злоупотреблял алкоголем. В состоянии опьянения он и вышёл из окна по неустановленным причинам. От полученных в результате падения травм мужчина погиб на месте, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Напомним, на прошлой неделе в столице Урала в результате падения с балкона погиб голый екатеринбуржец.