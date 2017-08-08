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Новости Нижнего Тагила

Семья должников за услуги ЖКХ была замурована в квартире сотрудниками управляющей компании в Нижней Туре (ФОТО)

8 августа 2017, 10:00Добавить новость
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В Нижней Туре управляющая компания замуровала в квартире семью должников по коммунальным платежам.

В квартире проживает женщина со своим отцом и ребенком. Еще одного ребенка у нее забрали в приют. Долг по коммунальным платежам у семьи составляет 160 тысяч.

В злополучный день в квартире находились отец и его друг. Пришли представители управляющей компании и заварили железную дверь в квартиру, замуровав людей, которые, например, при пожаре могли бы сгореть заживо.

Также работники организации ЖКХ перерезали все провода, оставив людей без электричества. Чтобы покинуть помещение, мужчинам пришлось отгибать решетки на окнах.

В управляющей компании сообщили, что они не имеют отношения к инциденту, пишет Ура.ру.


Видео: Ура.ру

 
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