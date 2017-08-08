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Новости Нижнего Тагила

Свердловский полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля

8 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В Первоуральске из горящего автомобиля был чудом спасён мужчина, отец троих детей. На помощь к человеку, находящемуся в чрезвычайной ситуации, пришел сотрудник полиции Дмитрий Логинов.

Это случилось в 4 утра в поселке Атиг 1 июня. Дмитрий, сотрудник первоуральского следственного изолятора, как раз укладывал в багажник вещи, готовясь к поездке на юг. Мужчина заметил охваченный пламенем автомобиль на расстоянии 200 метров. Вызвав пожарных и скорую, он бросился на помощь.

Дмитрий увидел, что в автомобиле находится человек без сознания. Двери были заперты, поэтому пришлось выдавливать ветровое стекло. Спаситель вытащил пострадавшего и передал приехавшим на место медикам. Транспорт, добавим, восстановлению не подлежит.

Мужчиной из автомобиля оказался местный житель, отец троих детей. Придя в сознание, спасённый глава семейства поблагодарил Дмитрия за второй день рождения. Неравнодушный мужчина будет представлен к награде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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