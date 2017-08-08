Свердловский полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля

Это случилось в 4 утра в поселке Атиг 1 июня. Дмитрий, сотрудник первоуральского следственного изолятора, как раз укладывал в багажник вещи, готовясь к поездке на юг. Мужчина заметил охваченный пламенем автомобиль на расстоянии 200 метров. Вызвав пожарных и скорую, он бросился на помощь.



Дмитрий увидел, что в автомобиле находится человек без сознания. Двери были заперты, поэтому пришлось выдавливать ветровое стекло. Спаситель вытащил пострадавшего и передал приехавшим на место медикам. Транспорт, добавим, восстановлению не подлежит.



Мужчиной из автомобиля оказался местный житель, отец троих детей. Придя в сознание, спасённый глава семейства поблагодарил Дмитрия за второй день рождения. Неравнодушный мужчина будет представлен к награде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.