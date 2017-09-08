1 млрд рублей будет выделяться ежегодно на систему безопасности в Свердловской области

МЧС в Свердловской области создаст новую современную систему обеспечения безопасности.

Ежегодно на нее планируется выделять более 1 млн рублей. Работа над созданием системы будет вестись ближайшие пять лет. Она охватит не только крупные города, но и маленькие и отдаленные населенные пункты.





Разработка включает в себя единую систему информирования и оповещения, центр приема и обработки информации. Будет получена новая техника, экипировка, созданы подразделения в отдаленных населенных пунктах и внедрены IT-технологии, сообщает «Интерфакс».