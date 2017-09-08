| регистрация
Новости Нижнего Тагила

1 млрд рублей будет выделяться ежегодно на систему безопасности в Свердловской области

8 сентября 2017, 11:00Добавить новость
Свердловская область,МЧС,финансирование,безопасность,технологии,спасатели,система

МЧС в Свердловской области создаст новую современную систему обеспечения безопасности.

Ежегодно на нее планируется выделять более 1 млн рублей. Работа над созданием системы будет вестись ближайшие пять лет. Она охватит не только крупные города, но и маленькие и отдаленные населенные пункты.

Разработка включает в себя единую систему информирования и оповещения, центр приема и обработки информации. Будет получена новая техника, экипировка, созданы подразделения в отдаленных населенных пунктах и внедрены IT-технологии, сообщает «Интерфакс».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Туристы из Екатеринбурга спасли попавшего в битум лисенка (ФОТО)
26 июня, 17:05
10 0
12 000 екатеринбуржцев остались без электричества из-за коммунальной аварии (ФОТО)
18 июня, 15:20
0 0
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности сохраняется в Нижнем Тагиле
сегодня, 09:30
0 0
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 61
Подписаться на новости