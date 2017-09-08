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Новости Нижнего Тагила

Более 1000 полицейских Нижнего Тагила будут нести службу в день выборов (ФОТО)

8 сентября 2017, 16:35Добавить новость
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В целях обеспечения безопасности в единый день голосования, а также во время мероприятий ко Дню Танкиста, полиция Нижнего Тагила будет вести работу в повышенном режиме.

Так, 9 и 10 сентября охранять общественный порядок на улицах города выйдут свыше 1000 полицейских.

 

7 сентября прошел строевой смотр сотрудников МУ МВД России «Нижнетагильское», среди которых были и бойцы Росгвардии. Готовность к несению службы в день выборов проверил лично начальник тагильского отделения МВД Ибрагим Абдулкадыров. Совместно с другими руководителями они осмотрели каждого сотрудника полиции на наличие жетонов с личными номерами, нагрудных знаков, служебных удостоверений, а также форму одежды.

 

Полковник напомнил полицейским, что следует с ответственностью следить за своим внешним видом и быть вежливыми к жителям и гостям Нижнего Тагила. Также он подчеркнул, что главная задача сотрудников - это охрана порядка и обеспечение безопасности граждан в городе.

 

 Также слова напутствия дал полковник милиции в отставке Павел Федотовских:

 

Серьезное мероприятие ожидает Нижнетагильский гарнизон. На ваши плечи ложится огромная нагрузка, но я уверен, что вы не подведете, как это было на протяжении многих десятков лет, и выполните поставленную начальником Управления задачу с честью и достоинством. Я уверен, что все сотрудники добросовестно отстоят свое дежурство на посту. В добрый путь!

 

По итогам смотра было отмечено, что сотрудники готовы к обеспечению порядка и безопасности граждан в день танкиста и день выборов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

 

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Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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