Дети-сироты из Красноуфимска получили квартиры только после судебного решения

Красноуфимская прокуратура провела проверку обеспечения детей-сирот жильем.

Также была проведена проверка по обращению молодого мужчины, оставшегося без попечения родителей и с двумя малолетними детьми на руках.





Мужчина был поставлен в очередь на получение жилья в 2014 году, но до сих пор оставался без жилплощади. Прокуратура, по результатам проверки, направила в суд иск о предоставлении мужчине с семьей жилого помещения из специализированного жилищного фонда.





По решению суда он и еще 7 человек должны получить квартиры. 5 сентября решение суда было исполнено, им выделили квартиры в новостройке.