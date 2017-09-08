| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Дети-сироты из Красноуфимска получили квартиры только после судебного решения

8 сентября 2017, 12:00Добавить новость
проверка,прокуратура,суд,Красноуфимск,дети-сироты,жилье,квартира

Красноуфимская прокуратура провела проверку обеспечения детей-сирот жильем.

Также была проведена проверка по обращению молодого мужчины, оставшегося без попечения родителей и с двумя малолетними детьми на руках.

Мужчина был поставлен в очередь на получение жилья в 2014 году, но до сих пор оставался без жилплощади. Прокуратура, по результатам проверки, направила в суд иск о предоставлении мужчине с семьей жилого помещения из специализированного жилищного фонда.

По решению суда он и еще 7 человек должны получить квартиры. 5 сентября решение суда было исполнено, им выделили квартиры в новостройке. 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

86-летняя вдова ветерана ВОВ через суд вернула подаренную внучке-мошеннице квартиру
12 августа, 09:30
6 4
1
Трое екатеринбуржцев мошенническим путем лишили квартиры местного жителя: все они предстанут перед судом
20 июня, 12:25
1 0
1
Евгения Чудновец попросила квартиру у сити-менеджера Екатеринбурга
14 июля, 23:00
0 8
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 66
Подписаться на новости