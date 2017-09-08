Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Екатеринбург

В аэропорту Кольцово был подготовлен пункт управления, с помощью которого глава министерства провел видеоконференцию с рабочей группой правительственной комиссии. Среди участников совещания - члены комиссии по ЧС и пожарной безопасности, а также руководители главных управлений МЧС в УрФО, передает Ura.ru.





Владимир Пучков проверил, насколько аэромобильная группировка МЧС в аэропорту готова к непредвиденным ситуациям. В этот же день глава МЧС вернулся в Москву.