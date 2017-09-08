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Новости Нижнего Тагила

Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Екатеринбург

8 сентября 2017, 08:00Добавить новость
безопасность,город,Екатеринбург,МЧС,проверка,Россия,Свердловская область,чиновники,министр,владимир пучков
В четверг, 7 сентября, в столице Урала с рабочим визитом побывал глава МЧС Владимир Пучков. На повестке дня - комплексная безопасность населения региона.

В аэропорту Кольцово был подготовлен пункт управления, с помощью которого глава министерства провел видеоконференцию с рабочей группой правительственной комиссии. Среди участников совещания - члены комиссии по ЧС и пожарной безопасности, а также руководители главных управлений МЧС в УрФО, передает Ura.ru.

Владимир Пучков проверил, насколько аэромобильная группировка МЧС в аэропорту готова к непредвиденным ситуациям. В этот же день глава МЧС вернулся в Москву.

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