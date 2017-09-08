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Новости Нижнего Тагила

Московские чиновники подозреваются в хищении 1 млрд государственных средств

8 сентября 2017, 10:30Добавить новость
уголовное дело,Москва,мошенники,департамент,соцзащита,Государство,чиновники,хищение

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении чиновников из департамента труда и соцзащиты. 

В материалах дела сказано, что руководители департамента, находясь в преступном сговоре с неизвестными, похитили у государства 1 млрд рублей.

Если факт хищения подтвердится, то это будет первый за последние несколько лет случай создания схемы мошенничества с выводом бюджетных средств.

Сейчас в офисах компании работают силовики, изъяты оргтехника, документы, электронные носители и гаджеты.

Следствием установлено, что предполагаемые мошенники обращались за получением субсидий на создание рабочих мест для инвалидов и молодых специалистов – выпускников различных учебных заведений.

Известно, что участники схемы арендовали офисы, получали разрешение на работу и денежные средства на создание рабочих мест, но фактически не набирали сотрудников.

Таким образом они, действуя в преступном сговоре с пока неустановленными чиновниками из департамента, похитили у государства 1 млрд рублей, пишет РБК.

 
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Комментарии (1)
xemafor 08.09.2017 10:46:15 #
Если факт хищения подтвердится, то это будет первый за последние несколько лет случай создания схемы мошенничества с выводом бюджетных средств.
Долбанулись совсем?Ворую все.кому не лень.У нас сейчас это разрешается.Ловят только тех,кто не поделился
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