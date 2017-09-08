Московские чиновники подозреваются в хищении 1 млрд государственных средств

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении чиновников из департамента труда и соцзащиты.

В материалах дела сказано, что руководители департамента, находясь в преступном сговоре с неизвестными, похитили у государства 1 млрд рублей.





Если факт хищения подтвердится, то это будет первый за последние несколько лет случай создания схемы мошенничества с выводом бюджетных средств.





Сейчас в офисах компании работают силовики, изъяты оргтехника, документы, электронные носители и гаджеты.





Следствием установлено, что предполагаемые мошенники обращались за получением субсидий на создание рабочих мест для инвалидов и молодых специалистов – выпускников различных учебных заведений.





Известно, что участники схемы арендовали офисы, получали разрешение на работу и денежные средства на создание рабочих мест, но фактически не набирали сотрудников.





Таким образом они, действуя в преступном сговоре с пока неустановленными чиновниками из департамента, похитили у государства 1 млрд рублей, пишет РБК.