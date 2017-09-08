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Новости Нижнего Тагила

Представители Нижнего Тагила работают с иностранными гостями Всемирного конгресса для людей с ОВЗ

8 сентября 2017, 18:05Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,ДИВС Уралочка,конгресс,мероприятия,иностранцы,инвалиды,концерт,пресс-конференция

Представители Нижнего Тагила и иностранных государств участвуют в совместных мероприятиях в рамках Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге. Они делятся впечатлениями от двух прошедших дней, проведенных в столице Урала. 

В концерте после церемонии открытия участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья из разных стран: из Таиланда, из Кыргызстана. Из Германии участвовал оркестр. Множество номеров было показано. Очень хорошее впечатление, -- поделился  участник из Нижнего Тагила, председатель Дзержинской районной организации ВОИ Игорь Постоногов.

 

Организаторами конгресса участники были поделены на группы для проживания в разных отелях Екатеринбурга. В одной из групп оказались 2 представителя России - тагильчанин и житель Первоуральска.

 

8 сентября прошла пресс-конференция, затем были организованы мастер-классы по предпочтениям, гости посетили выставку технических средств реабилитации.

 

С утра прошла пресс-конференция. Мы общались, рассказывали  о своих проблемах и их преодолении, делились жизненным опытом. Очень много людей в инвалидных колясках с сопровождающими. В отеле живем с немцами, австрийцами, швейцарцами, англичанами. Общаемся, понимаем друг друга, не зная языков. Впечатления пока шикарные, -- сообщил тагильчанин. 

 

Для участия в мастер-классах участники были заранее опрошены о предпочтениях в занятиях. Кто-то записался на обучение джазовому пению и игре на музыкальных инструментах, кто-то выбрал художественно-прикладное искусство и рукоделие.

 

В плане мероприятий есть также экскурсии. Я, например, записался в «Ельцин Центр». Все 700 человек, приехавшие на конгресс, будут охвачены занятиями по интересам. Запросы о предпочтениях организаторы собирали все лето посредством электронной почты. Завтра состоится гала-концерт из участников конгресса. В воскресенье планируется закрывающий бал, -- рассказал Игорь Постоногов. 

 

Все основные мероприятия проходят в ДИВС «Уралочка». Как отмечено участником из Нижнего Тагила в разговоре с редакций TagilCity.ru, на слете работают переводчики, поэтому проблем с языковым барьером при общении не возникает.  

 

Общение с иностранцами, объединенными одной проблемой, проходит крайне дружелюбно. Такое впечатление, что все международные политические распри происходят на другой планете. Мы все друг другу равны, нужны и интересны. Мы все готовы друг другу помогать, -- сообщил тагильчанин.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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