Стипендия нижнетагильских студентов увеличилась на 100 рублей

Министерство образования и науки РФ подняло размер стипендии всех российских студентов на 5,9%. Инициатива об увеличении «студенческой зарплаты» исходила от министра Ольги Васильевой.



По сообщению «Тагильского рабочего», студенты Нижнетагильского технологического института до индексации получали 1900 рублей. С 1 сентября размер студенческой стипендии для будущих технарей составит 2013 рублей. Причём повышение произошло по всему УрФУ.



Будущие нижнетагильские педагоги ранее получали 1340 рублей. С началом нового учебного года стипендия студента НТГСПИ составит 1490 рублей. Приказы об увеличении выплат студентам обоих учебных заведений были приняты ещё в июне.