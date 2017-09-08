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Новости Нижнего Тагила

Стипендия нижнетагильских студентов увеличилась на 100 рублей

8 сентября 2017, 21:40Добавить новость
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У нижнетагильских студентов увеличилась стипендия. С 1 сентября учащиеся высших учебных заведений стали получать на 100 рублей больше.

Министерство образования и науки РФ подняло размер стипендии всех российских студентов на 5,9%. Инициатива об увеличении «студенческой зарплаты» исходила от министра Ольги Васильевой.

По сообщению «Тагильского рабочего», студенты Нижнетагильского технологического института до индексации получали 1900 рублей. С 1 сентября размер студенческой стипендии для будущих технарей составит 2013 рублей. Причём повышение произошло по всему УрФУ.

Будущие нижнетагильские педагоги ранее получали 1340 рублей. С началом нового учебного года стипендия студента НТГСПИ составит 1490 рублей. Приказы об увеличении выплат студентам обоих учебных заведений были приняты ещё в июне.

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