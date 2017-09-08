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Новости Нижнего Тагила

Судьи России получат ограничение на количество рассматриваемых дел

8 сентября 2017, 23:50Добавить новость
закон,суд,чиновники,судья,нагрузка,судебное разбирательство,ограничения
Судебный департамент при Верховном суде РФ решил разгрузить суды от большого количества рассматриваемых дел. К концу 2017 года планируется внедрение лимитов по делам для судей.

Судейское сообщество РФ часто заявляло о чрезмерной нагрузке. На одного судью приходится до ста дел в течение года. Судебный департамент при Верховном суде РФ решил разработать нормативы, которые установят лимит на количество рассматриваемых дел одним судьёй.

По итогам конкурса госконтракт на разработку подобных нормативов выиграли эксперты НИУ «Высшая школа экономики». Проект планируется реализовать до 11 декабря 2017 года, передают «Известия». Результаты научного исследования по данной теме будут направлены на рассмотрение в Российский государственный университет правосудия и представлены судейскому сообществу.

Если судьи одобрят предлагаемые меры по снижению нагрузки, то будет разработан законопроект, который направят на рассмотрение в правительство РФ и Министерство финансов.

 

 

 
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