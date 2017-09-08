Судьи России получат ограничение на количество рассматриваемых дел

Судейское сообщество РФ часто заявляло о чрезмерной нагрузке. На одного судью приходится до ста дел в течение года. Судебный департамент при Верховном суде РФ решил разработать нормативы, которые установят лимит на количество рассматриваемых дел одним судьёй.



По итогам конкурса госконтракт на разработку подобных нормативов выиграли эксперты НИУ «Высшая школа экономики». Проект планируется реализовать до 11 декабря 2017 года, передают «Известия». Результаты научного исследования по данной теме будут направлены на рассмотрение в Российский государственный университет правосудия и представлены судейскому сообществу.



Если судьи одобрят предлагаемые меры по снижению нагрузки, то будет разработан законопроект, который направят на рассмотрение в правительство РФ и Министерство финансов.