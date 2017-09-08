Свердловчанин задержан в Сочи с 3,5 кг наркотиков

Автомобилист был остановлен для проверки документов, однако его нервозность насторожила правоохранителей. Они инициировали обыск транспортного средства.





В авто находились шесть полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Ещё восемь были спрятаны под запасным колесом в багажнике. Он пояснил, что хотел подработать наркокурьером, вакансию которого нашел в интернете. Свердловчанину предстояло продать наркотики в Сочи.





Всего у мужчины было около 3,5 килограммов наркотиков разного вида. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает Московский Комсомолец.Сочи.