Тагильчанка закрыла пенсионерку на балконе и украла у нее 80 тысяч рублей

Полицейские в Верхней Салде задержали женщину, которая подозревается в хищении 80 тыс. рублей у пенсионерки.

70-летняя пенсионерка в апреле 2017 года сообщила в полицию, что две женщины похитили у нее 80 тыс. рублей. Женщины проникли в квартиру под видом соцработниц и сообщили, что нужно поменять денежные купюры, так как они выходят из оборота и женщина может остаться без накоплений.





Пенсионерка отправилась в банк, сняла деньги и спрятала их. Злоумышленницы проследили, куда она убрала сбережения, и обокрали ее. При этом для совершения задуманного, они закрыли пенсионерку на балконе, а затем скрылись.





Одной из подозреваемых оказалась тагильчанка, ранее судимая, пишет «Вечерний Екатеринбург».