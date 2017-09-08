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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка закрыла пенсионерку на балконе и украла у нее 80 тысяч рублей

8 сентября 2017, 14:00Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,полиция,уголовное дело,Верхняя Салда,мошенники,пенсионерка

Полицейские в Верхней Салде задержали женщину, которая подозревается в хищении 80 тыс. рублей у пенсионерки.

70-летняя пенсионерка в апреле 2017 года сообщила в полицию, что две женщины похитили у нее 80 тыс. рублей. Женщины проникли в квартиру под видом соцработниц и сообщили, что нужно поменять денежные купюры, так как они выходят из оборота и женщина может остаться без накоплений.

Пенсионерка отправилась в банк, сняла деньги и спрятала их. Злоумышленницы проследили, куда она убрала сбережения, и обокрали ее. При этом для совершения задуманного, они закрыли пенсионерку на балконе, а затем скрылись.

Одной из подозреваемых оказалась тагильчанка, ранее судимая, пишет «Вечерний Екатеринбург».

 
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