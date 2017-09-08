Участники из Нижнего Тагила приехали на Всемирный конгресс людей с инвалидностью в Екатеринбург

Во всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья участвуют представители Нижнего Тагила. Все основные мероприятия программы проходят в ДИВС «Уралочка». Тагильчане приняли участие в открытии слета и вернутся домой по окончании мероприятий 10 сентября.

Вчера прошло открытие, прозвучало приветственное слово от президента Владимира Путина для членов конгресса. Был концерт, в котором участвовали люди с ограниченными возможностями. Все ключевые мероприятия должны были проходить в ККТ «Космос». Организаторы конгресса провели трехмесячную подготовку ко дню открытия. В связи с пожаром все усложнилось, было очень много переездов, но, тем не менее, открытие состоялось, -- рассказал участник конгресса из Нижнего Тагила, председатель Дзержинской районной организации ВОИ Игорь Постоногов.

Открытие Всемирного конгресса инвалидов, запланированное в ККТ «Космос» в Екатеринбурге было перенесено в другое здание. Пожар в «Космосе», когда 4 сентября УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо кинотеатра и взорвался, нарушил планы по организации открытия мероприятия.

Оперативно было найдено новое помещение для проведения встречи, мероприятие перенесли во Дворец игровых видов спорта «Уралочка». Это никак не повлияло на ход основных запланированных событий съезда участников из разных стран мира.



