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Новости Нижнего Тагила

448 млн. рублей выделят на программу «Доступная среда» в Свердловской области

9 февраля 2017, 14:30Добавить новость
город,деньги,Свердловская область,инвалиды,программа,доступная среда,Евгений Куйвашев,бюджет

На программу «Доступная среда», как стало известно, в Свердловской области в текущем году выделят 448 млн. руб. Это в три раза больше, чем в 2016.

Приказ уже подписал губернатор Евгений Куйвашев. Данная сумма также будет потрачена на совершенствование системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями и обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов, как пишет Накануне.ру.

На воплощение планов по этим двум предпрограммам 150 млн. руб. получат из федерального бюджета регионы, которые выиграли тендеры по реализации мероприятий по улучшению уровня жизни инвалидов.

Данная программа начала работать на территории области с 2014 года.

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