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Новости Нижнего Тагила

Большая мечеть будет построена в центре Екатеринбурга

9 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,Россия,Свердловская область,строительство,суд,мечеть,арбитражный суд,Мингосимущество
В центре Екатеринбурга будет возведена большая мечеть на площади 1400 квадратных метров. Такая возможность появилась из-за того, что общественная организация «Азербайджан» выиграла суд к Министерству госимущества.

Земельный участок площадью 2008 кв.м. на улице Репина, который организация получила 6 лет назад, так и не был застроен. Причиной стал отказ администрации Екатеринбурга от договора из-за «отсутствия разрешительной документации и долгов на сумму более 9 тысяч рублей».

Так, мингосимущество не стало продлевать договор аренды, однако Арбитражный суд встал на сторону ОО «Азербайджан», и аренда на неопределенный срок была возобновлена, пишет Ura.ru.

© TagilCity.ru
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