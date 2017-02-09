Большая мечеть будет построена в центре Екатеринбурга

Земельный участок площадью 2008 кв.м. на улице Репина, который организация получила 6 лет назад, так и не был застроен. Причиной стал отказ администрации Екатеринбурга от договора из-за «отсутствия разрешительной документации и долгов на сумму более 9 тысяч рублей».



Так, мингосимущество не стало продлевать договор аренды, однако Арбитражный суд встал на сторону ОО «Азербайджан», и аренда на неопределенный срок была возобновлена, пишет Ura.ru.