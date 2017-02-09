Мать-одиночку с тремя детьми выселяют из квартиры на улицу по решению Пригородного суда Нижнего Тагила (ФОТО)

В двухкомнатной квартире в селе Покровское-1 проживают четыре человека — 26-летняя Ксения и трое её несовершеннолетних детей, одному из которых полтора года. Квартира была предоставлена маме Ксении по договору найма, которая живёт отдельно. Она не продлила договор, и это поставило под удар её дочь и внуков. Вдобавок, по состоянию на 1 января 2017 года, за жильцами числилась задолженность за квартиру в размере 7 тысяч рублей.

Недавно Пригородный суд Нижнего Тагила вынес решение выселить многодетную семью из квартиры без предоставления иного жилья. Как рассказала Ксения, о решении суда она узнала уже после судебного заседания, извещение она получила лишь на следующий день:

Извещение поступило 31 января. Я сразу съездила и получила его. Открыла конверт, а там написано, что дата судебного заседания 30 января. Я позвонила секретарю судьи, спросить, на какой день перенесли суд. Мне ответили, что суд прошел и мне можно собирать вещи — меня выселяют. Ещё и посмеялись в трубку. Никаких других извещений от суда или администрации я не получала, -- рассказала Ксения.

На вопрос журналиста, что будет, если её физически выселят из квартиры, Ксения ответила, что жить ей больше негде, кроме как на улице. Числившийся за ней долг она уже оплатила, однако продлить договор найма ей не позволяют:

Никто не слушает, это бесполезно. Я ходила по кабинетам в администрации и звонила им, у всех один ответ — мне было нужно думать раньше и мой вопрос некорректный.

На запрос редакции портала TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила дали письменный ответ, из которого следует, что в июле и сентябре 2016 года администрация направляла жильцам квартиры предупреждения о погашении задолженности и предоставлении документов для продления договора.



Семья должна освободить квартиру до 2 марта. Сейчас Ксения собирается подавать апелляцию в областной суд, заседание которого она уже не пропустит.

В похожей ситуации в сентябре 2016 года оказалась семья, живущая в доме на Старой Гальянке. Но тогда инициатором выселения стал бывший муж многодетной мамы.