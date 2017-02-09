Счетчики на воду не будут устанавливаться за счет программы капитального ремонта в Свердловской области

Наша позиция по этому вопросу принципиальна – этих работ в перечне работ капремонта не будет. Общедомовые приборы учёта по закону собственники многоквартирного дома должны были установить пять лет назад. И, если сегодня будет принято такое решение, значит, эти счётчики придётся оплачивать за счёт общих взносов, в том числе за счёт тех законопослушных граждан, которые это сделали за свой счёт и в установленные законом сроки, -- сказал министр.