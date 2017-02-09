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Новости Нижнего Тагила

Счетчики на воду не будут устанавливаться за счет программы капитального ремонта в Свердловской области

9 февраля 2017, 14:40Добавить новость
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Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что установка счетчиков учета не планируется за счет программы капитального ремонта. Собственники должны делать это сами.

Наша позиция по этому вопросу принципиальна – этих работ в перечне работ капремонта не будет. Общедомовые приборы учёта по закону собственники многоквартирного дома должны были установить пять лет назад. И, если сегодня будет принято такое решение, значит, эти счётчики придётся оплачивать за счёт общих взносов, в том числе за счёт тех законопослушных граждан, которые это сделали за свой счёт и в установленные законом сроки, -- сказал министр.


Также, как пишет Е1, Смирнов назвал причины по которым нарушаются сроки ремонта, но в целом заметил, что целевые показатели за прошлый год выполнены.

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