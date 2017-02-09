| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Совет по правам человека урегулирует проблему ношения хиджаба в школах России

9 февраля 2017, 10:30Добавить новость
дети,закон,Россия,школа,школьники,религия,верующие,одежда,школьная форма,Госдума,регулирование,мусульмане,мусульманство,ислам,внешний вид

Президентский совет России подготовит рекомендации, которые должны будут урегулировать ношение религиозной одежды в российских школах, об этом сообщает газета «Известия»

Члены Совета по правам человека при президенте РФ начали работу по проработке урегулирования внешнего вида учеников. Будет также дано определение и разъяснение, что такое «светское образование» для сдерживания проникновения религии в школьную среду.

Согласно российскому закону «Об образовании», нормы внешнего вида устанавливают сами школы, но имеются общие госстандарты, которых должны придерживаться образовательные учреждения.

В Ставрополье и Мордовии действует запрет на ношение хиджабов в школе: правомочность такого решения подтвердил Верховный суд России. В Мордовии, помимо этого, запрещен пирсинг, ношение джинсов, коротких юбок, декольте и окрашенные волосы.

При этом член СПЧ Александр Брод считает, что в некоторых регионах с преобладающим мусульманским населением такой запрет вводить нельзя: традиционная вера в них является частью воспитания.

В Госдуме согласны, что данная проблема действительно нуждается в регулировании, и предложение СПЧ своевременно. Замглава комитета по делам национальностей Михаил Старшинов отметил, что новый отдельный закон здесь не потребуется.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , ,
Единый стандарт школьной формы в России пока будет существовать в добровольном порядке 31 января, 17:00
Виновные в ДТП в ХМАО останутся под арестом в СИЗО Екатеринбурга до 3 апреля 31 января, 08:50
Первая на Среднем Урале «школа имамов» открылась в Екатеринбурге 26 октября 2016, 08:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 48
Подписаться на новости