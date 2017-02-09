Совет по правам человека урегулирует проблему ношения хиджаба в школах России

Президентский совет России подготовит рекомендации, которые должны будут урегулировать ношение религиозной одежды в российских школах, об этом сообщает газета «Известия».

Члены Совета по правам человека при президенте РФ начали работу по проработке урегулирования внешнего вида учеников. Будет также дано определение и разъяснение, что такое «светское образование» для сдерживания проникновения религии в школьную среду.





Согласно российскому закону «Об образовании», нормы внешнего вида устанавливают сами школы, но имеются общие госстандарты, которых должны придерживаться образовательные учреждения.





В Ставрополье и Мордовии действует запрет на ношение хиджабов в школе: правомочность такого решения подтвердил Верховный суд России. В Мордовии, помимо этого, запрещен пирсинг, ношение джинсов, коротких юбок, декольте и окрашенные волосы.





При этом член СПЧ Александр Брод считает, что в некоторых регионах с преобладающим мусульманским населением такой запрет вводить нельзя: традиционная вера в них является частью воспитания.





В Госдуме согласны, что данная проблема действительно нуждается в регулировании, и предложение СПЧ своевременно. Замглава комитета по делам национальностей Михаил Старшинов отметил, что новый отдельный закон здесь не потребуется.