Водитель скорой помощи из Екатеринбурга в своем видео призывает людей не препятствовать движению машин экстренной службы (ВИДЕО)

Ролик в интернете о трудовых буднях водителя скорой помощи в Екатеринбурге посмотрели за 2 дня около 30 000 человек. Люди оставляют комментарии, автор отвечает пользователям, сообщает РИА URA.RU.

Водитель экстренной службы скорой помощи снял видеоролик о своих трудовых буднях. В нем он рассказал о том, как бывает трудно, порой, добраться до места вызова, когда нуждающемуся больному человеку срочно нужна помощь.





Бывает, автовладельцы оставляют припаркованные автомобили во дворах так, что скорой помощи бывает невозможно проехать к нужному подъезду.



Молодой водитель попытался достучаться до уральцев, призывая с пониманием относиться к ответственности при пользовании личным транспортом и соблюдать требования, не создавая препятствия на дорогах и во дворах. Ведь от оперативности прибытия медиков на место зависит здоровье, а иногда и жизнь больного человека.



Видео: Константин Билютин