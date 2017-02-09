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Водитель скорой помощи из Екатеринбурга в своем видео призывает людей не препятствовать движению машин экстренной службы (ВИДЕО)

9 февраля 2017, 10:00Добавить новость
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Ролик в интернете о трудовых буднях водителя скорой помощи в Екатеринбурге посмотрели за 2 дня около 30 000 человек. Люди оставляют комментарии, автор отвечает пользователям, сообщает РИА URA.RU

Водитель экстренной службы скорой помощи снял видеоролик о своих трудовых буднях. В нем он рассказал о том, как бывает трудно, порой, добраться до места вызова, когда нуждающемуся больному человеку срочно нужна помощь.

Бывает, автовладельцы оставляют припаркованные автомобили во дворах так, что скорой помощи бывает невозможно проехать к нужному подъезду.

Молодой водитель попытался достучаться до уральцев, призывая с пониманием относиться к ответственности при пользовании личным транспортом и соблюдать требования, не создавая препятствия на дорогах и во дворах. Ведь от оперативности прибытия медиков на место зависит здоровье, а иногда и жизнь больного человека. 


Видео: Константин Билютин

© TagilCity.ru
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