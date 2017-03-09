150 тысяч россиян-мигрантов вернулись обратно на родину из других стран в 2016 году



В 2016 году 150 000 россиян вернулись обратно на родину. Многие прожили там долгое время, но в связи с изменением экономической и политической ситуации в 2014 году вынуждены были мигрировать обратно в Россию . 1/5 часть мигрантов проживали в странах Евросоюза.

Эксперты называют сложившуюся ситуацию в Европе невыносимой. В Европе действует дискриминационная политика в отношении русских. К говорящим на русском языке чувствуется ненависть, российским гражданам невозможно устроиться на работу. Из-за этого россиянам, проживающим в странах Евросоюза, приходится устраиваться на низкооплачиваемую работу.



Одна из мигрантов, Наталья, поделилась примером отношения к русским в Чехии:

