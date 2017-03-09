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Новости Нижнего Тагила

150 тысяч россиян-мигрантов вернулись обратно на родину из других стран в 2016 году

9 марта 2017, 13:20Добавить новость
Россия,Европа,миграция,Родина,возвращение,общество,отечество
Эксперты считают, что антироссийские настроения в Европе стали основной причиной массового возвращения россиян на родину после их многолетнего проживания за границей, сообщает газета «Известия». В 2016 году 150 000 россиян вернулись обратно на родину. Многие прожили там долгое время, но в связи с изменением экономической и политической ситуации в 2014 году вынуждены были мигрировать обратно в Россию. 1/5 часть мигрантов проживали в странах Евросоюза. 

Эксперты называют сложившуюся ситуацию в Европе невыносимой. В Европе действует дискриминационная политика в отношении русских. К говорящим на русском языке чувствуется ненависть, российским гражданам невозможно устроиться на работу. Из-за этого россиянам, проживающим в странах Евросоюза, приходится устраиваться на низкооплачиваемую работу.

Одна из мигрантов, Наталья, поделилась примером отношения к русским в Чехии: 

Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками. Необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой.
© TagilCity.ru
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