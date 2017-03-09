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Феминистки Екатеринбурга вышли на митинг в Международный женский день (ФОТО)

9 марта 2017, 08:40Добавить новость
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В Международный женский день в Екатеринбурге на площади 1905 года состоялась акция, устроенная местными феминистками.

Участники мероприятия собрались у памятника В.И.Ленину с плакатами. Надписи призывали слабый пол бороться за равенство, за свои права и быть сильными и смелыми.

На вид участницам митинга было не более 17 лет, пишет издание «Повестка дня». Очевидцы задавались вопросом, когда за свою короткую жизнь юные феминистки успели подвергнуться угнетению со стороны патриархата.

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Фото: издание «Повестка дня»
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