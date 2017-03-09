Улицы Любви, Веры и Надежды появились в строящемся микрорайоне Екатеринбурга

Сейчас на картах уральской столицы можно увидеть улицы Любви, Веры, Надежды, Чемпионов и Нескучную. Кроме того, горожане, в частности, жители Солнечного жилого района, будут прогуливаться по Золотистому бульвару.



По планам застройщика в новом районе города поселятся 85 тысяч человек. Окончание строительных работ запланировано на 2029 год, пишет E1.ru.