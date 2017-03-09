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Новости Нижнего Тагила

Улицы Любви, Веры и Надежды появились в строящемся микрорайоне Екатеринбурга

9 марта 2017, 08:20Добавить новость
администрация,город,Свердловская область,строительство,улица,название
Пять улиц и один бульвар в столице Урала получили новые названия. Постановление о переименовании подписал глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб.

Сейчас на картах уральской столицы можно увидеть улицы Любви, Веры, Надежды, Чемпионов и Нескучную. Кроме того, горожане, в частности, жители Солнечного жилого района, будут прогуливаться по Золотистому бульвару.

По планам застройщика в новом районе города поселятся 85 тысяч человек. Окончание строительных работ запланировано на 2029 год, пишет E1.ru.

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