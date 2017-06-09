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Новости Нижнего Тагила

Кодекс этики ограничит российских чиновников в обсуждении межнациональных тем

9 июня 2017, 15:35Добавить новость
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В России появится нормативно-правовой документ, регулирующий правила обсуждения темы межнациональных отношений для людей таких профессий, которые связаны с публичными выступлениями. 

В законопроекте «Об основах государственной национальной политики» появится соответствующее положение, которое коснется представителей таких профессий, как депутаты, журналисты, чиновники

Иосиф Дискин, входящий в группу разработчиков концепции этого документа, так прокомментировал введение новых требований для людей, осуществляющих общественную деятельность:

Необходимо внесение норм поведения в кодексы этики профессий, связанных с публичной общественной деятельностью. Как можно спрашивать с чиновников, если нет требований, если это не внесено в кодекс этики?


Также он предложил ввести в законопроект создание учебных программ для школ и вузов по данной теме, об этом сообщает газета «Известия».

 

 

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