Многодетную семью в Свердловской области переселили из поврежденного во время урагана барака в новое жильё (ФОТО)

Тополь, рухнувший на деревянный барак, коммунальщики убирали в течение пяти дней, поскольку самостоятельно жители посёлка не сумели избавиться от дерева, рассказали жильцы дома. Для этих целей приезжали два КамАЗа.



Семья, состоящая из двух родителей и троих детей, всё это время жила у родственников, поскольку в бараке было опасно находиться. Жилье им дали в подобном доме. В скором времени семья туда переберется окончательно.



Судьба их прежнего жилища решена - его снесут. В доме пробита крыша, срезана веранда, восстановлению здание не подлежит. Отметим, с 2011 года аварийный дом ждал ремонта, но, очевидно, так и не ожидался.