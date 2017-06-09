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Новости Нижнего Тагила

Многодетную семью в Свердловской области переселили из поврежденного во время урагана барака в новое жильё (ФОТО)

9 июня 2017, 18:40Добавить новость
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В селе Андриановичи Свердловской области многодетная семья осталась без жилья: в результате урагана на их барак упал тополь. Однако вскоре им был предоставлен новый дом, передает издание Rupolit.

Тополь, рухнувший на деревянный барак, коммунальщики убирали в течение пяти дней, поскольку самостоятельно жители посёлка не сумели избавиться от дерева, рассказали жильцы дома. Для этих целей приезжали два КамАЗа.


Семья, состоящая из двух родителей и троих детей, всё это время жила у родственников, поскольку в бараке было опасно находиться. Жилье им дали в подобном доме. В скором времени семья туда переберется окончательно.

 

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Судьба их прежнего жилища решена - его снесут. В доме пробита крыша, срезана веранда, восстановлению здание не подлежит. Отметим, с 2011 года аварийный дом ждал ремонта, но, очевидно, так и не ожидался.

 

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Фото: Rupolit.net
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