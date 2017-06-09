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Отвалившиеся от здания плиты упали на коляску с ребёнком в Екатеринбурге

9 июня 2017, 08:45Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,полиция,помощь,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область
В минувшую среду, 7 июня, в Екатеринбурге отвалившиеся от здания по улице Многостаночников плиты упали на коляску с ребёнком.

Шестимесячный мальчик не пострадал, пишет Новая газета, однако испугался. От удара коляска опрокинулась, и ребенок выпал лицом в асфальт. У ручки на коляске появилась небольшая поломка.

В больницу мать ребёнка обращаться не стала, поскольку у малыша на носу была лишь царапина.

Участники инцидента рассказали, что сразу после произошедшего из здания вышла уборщица и подмела осколки от плит.

Девушки были в состоянии шока и не стали обращаться в полицию. Сейчас они разыскивают свидетелей произошедшего - прохожих, а также водителей, чьи машины могли заснять сцену на видеорегистратор.

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