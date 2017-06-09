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Новости Нижнего Тагила

Семья с грудным ребёнком искала наркотики в 2 часа ночи около дома на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 июня 2017, 18:30Добавить новость
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Мужчина и женщина в 2 часа ночи скрупулезно обследовали с фонариком территорию около дома №21 на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле, куря, сплёвывая и справляя малую нужду. Всё это время с ними в сумке для переноски находился грудной ребёнок.

Как можно видеть на кадрах, заснятых камерами видеонаблюдения во дворе, компания из трёх человек, один из которых - грудной ребёнок, подошла к дому №21 на ул. Жуковского со стороны дороги ул. Карла Либкнехта.

Пока малыш лежал в сумке для переноски, папа ходил по двору с фонариком в поисках закладки, а мама, тем временем, курила и искала в смартфоне информацию, которая должна была облегчить мужчине поиски.

 
 
Доподлинно установить, нашли ли молодые люди то, что искали - не представляется возможным. В 2:10 за ними прибыл автомобиль и они, забрав сумку с ребёнком, сели в салон.

Увиденное журналисты TagilCity.ru обсудили с представителями пресс-группы УВД. Её сотрудники в подобных ситуациях рекомендовали обращаться в полицию.

Когда вы замечаете подозрительных личностей, ищущих что-то под окнами дома, лучше сразу обращаться 02 с домашнего или 102 с сотового телефона. Понятно, что приезд полиции может занять некоторое время, потому лучше постараться запомнить направление, в котором они ушли и основные приметы. Если эти граждане оставили что-то у вас во дворе - забирать эти предметы самостоятельно категорически не рекомендуется. Лучше всего дождаться приезда полицейских, -- посоветовали тагильчанам.

 

Также в пресс-группе УВД отметили, что по материалам этой публикации TagilCity.ru будет проведена проверка.

Напомним, ранее в этом же дворе произошёл случай, взорвавший Рунет. Прошлым летом пьяная компания на одной из скамеек сломала ногу жительнице Нижнего Тагила. Это было сделано по её просьбе. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
д-р Фауст 09.06.2017 19:41:39 #
Да будет известно автору этой статьи, что  прошлым летом пьяная компания на одной из скамеек НЕ сломала ногу жительнице Нижнего Тагила. О чём и был спецрепортаж на одном из ресурсов города, с большой вероятностью, что именно на этом. Но автор - не читатель, автор - пейсатель. Зиг, автор.
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