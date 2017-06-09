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Новости Нижнего Тагила

Спасатели и дорожники получили благодарственные письма за помощь при ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

9 июня 2017, 12:35Добавить новость
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Представителей спасательных и дорожных служб Нижнего Тагила и Свердловской области за профессионализм и слаженные действия, проявленные при ликвидации последствий урагана, наградили благодарственными письмами.

В администрации Нижнего Тагила состоялось награждение спасателей и дорожников, принявших активное участие в сложной работе по ликвидации ЧС в городе.

Мэр города Сергей Носов лично вручал благодарственные письма представителям всех служб, принявших непосредственное участие в ликвидации последствий урагана:

 Нижний Тагил стал эпицентром стихии. Самыми сложными были первый день и первая ночь после урагана, но мы в кратчайшие сроки организовали работу и не допустили катастрофического развития ситуации в городе и паники. Вчера было заседание комиссии по ЧС, на котором мы констатировали, что уже в среду частный сектор был подключен к электроснабжению. Все объекты города работали в нормальном режиме уже в понедельник, и это заслуга всех, кто принимал участие в ликвидации последствий.

 
Начальник службы спасения Нижнего Тагила Андрей Корягин отметил особую роль неравнодушных тагильчан, которые оказывали помощь в первые часы после ЧП:

Что было самое сложное? Деревья сырые, пилы быстро тупятся, а заточка не была организована. Надо было договориться об этом с бизнесом. Но выручали местные жители. Когда мы производили распиловку деревьев, подъезжали жители города на машинах со своими пилами, помогали.

 

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Андрей Корягин

До тех пор, пока не отменили режим ЧС, спасатели, сменяя друг друга, работали по 12-13 часов. В первую ночь после урагана тагильские спасатели, задействованные в ликвидации последствий, не спали совсем.

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Сегодня спасатели из Екатеринбурга Олег Борисов и Александр Азамович уедут домой: они не были там с субботы.

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Олег Борисов и Александр Азамович
Фото: «Тагильский рабочий»


Глава администрации отметил, что следующим этапом работ будет ремонт поврежденных кровель домов, восстановление трамвайного движения на всех маршрутах города, помощь жителям города в получении компенсации по страховке. Кроме того, без света остаются два садовых товарищества. Сергей Носов пообещал, что к этим выходным электроснабжение там будет восстановлено. 

 



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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