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Новости Нижнего Тагила

Управляющая компания в Новой Ляле незаконно начисляла пенсионерке плату за холодную квартиру в зимний сезон

9 июня 2017, 07:15Добавить новость
жкх,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд,новая ляля,Управляющие компании,коммунальные платежи
В Новой Ляле управляющая компания попала под суд за то, что организация не выполнила перерасчет за некачественно оказанную услугу местной жительнице - пенсионерке, инвалиду 2 группы.

72-летняя женщина была вынуждена всю зиму прошедшего сезона жить в плохо отапливаемой квартире. Она регулярно жаловалась в ЖЭК, просила измерить температуру. Акты показали, что температура была ниже санитарных норм - ниже 18 градусов по шкале Цельсия.

Интересно, что за услуги управляющая компания начисляла плату в полном объеме.

Прокуратура направила иск в суд, отстаивая интересы пенсионерки. Судья удовлетворила требования обвинителя в полном объеме - УК обязана сделать перерасчет за некачественные услуги. Кроме того, в ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.

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