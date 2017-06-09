Управляющая компания в Новой Ляле незаконно начисляла пенсионерке плату за холодную квартиру в зимний сезон

72-летняя женщина была вынуждена всю зиму прошедшего сезона жить в плохо отапливаемой квартире. Она регулярно жаловалась в ЖЭК, просила измерить температуру. Акты показали, что температура была ниже санитарных норм - ниже 18 градусов по шкале Цельсия.



Интересно, что за услуги управляющая компания начисляла плату в полном объеме.



Прокуратура направила иск в суд, отстаивая интересы пенсионерки. Судья удовлетворила требования обвинителя в полном объеме - УК обязана сделать перерасчет за некачественные услуги. Кроме того, в ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.