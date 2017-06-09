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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила массово обращаются за помощью в ремонте и компенсациями после урагана (ФОТО, ВИДЕО)

9 июня 2017, 17:10Добавить новость
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Телефоны редакции сотрудников городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru всю неделю по прошествии урагана разрываются от звонков пострадавших. Всех интересуют вопросы - «куда идти за компенсацией? Как сделать так, чтобы ущерб от урагана был устранён?».

Житель частного сектора Дзержинского района Нижнего Тагила рассказал в своём видео, что ураган фактически уничтожил кровлю веранды его дома на ул. Чайковского. 

 

Крыши на веранде второго этажа просто нет. Придётся переделывать. Весь керамопластик с моей крыши, благодаря урагану, улетел на соседний участок. Придётся делать новую крышу, такую, чтобы в следующий раз не снесло, -- поделился хозяин дома. 

 


Напомним, при визите журналистов TagilCity.ru в посёлок Северный на следующий день после урагана - многие хозяева частных домов занимались ремонтом крыш.

Однако и жители квартир в капитальных многоквартирных домах тоже понесли материальный ущерб от буйства стихии. У некоторых тагильчан были повреждены балконы, другие страдают сейчас из-за повреждения кровли.

 

Проживаю на верхнем этаже в доме №46б на ул. Металлургов. После того как ураганом над нами снесло крышу, в одну из комнат постоянно поступает влага. Уже вздулся весь ламинат. Когда я попыталась включить свет - взорвалась лампочка. Я боюсь, как бы не произошло короткого замыкания, а в управляющей компании только раззвонят руками. Говорят, ждут смету, -- сообщила журналистам TagilCity.ru жительница Тагилстроя - Наталья. 


К сожалению, в городе много подобных примеров. По словам мэра Нижнего Тагила - Сергея Носова, ущерб от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с аналогичными показателями в Москве.

 

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Фотографии сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ

 

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017 

 

Напомним, все пострадавшие от урагана имеют право на компенсацию материального ущерба. Исчерпывающую инструкцию по её получению дала администрация Нижнего Тагила.  

Если вы пострадали от урагана - делитесь этой новостью в социальных сетях, рассказывайте в комментариях о том, какой вред вам нанёсен, и участвуйте в опросе TagilCity.ru.

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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