| регистрация
Новости Нижнего Тагила

86-летняя жительница Каменска-Уральского обворовывала свою 85-летнюю подругу

9 сентября 2017, 09:00Добавить новость
деньги,мошенничество,пенсионеры,полиция,помощь,Россия,Свердловская область,суд,уголовное дело,растрата
86-летняя жительница Каменска-Уральского была приговорена к условному сроку за присвоение и растрату большой суммы денег.

Пенсионерка дружила с 85-летней одинокой женщиной, и та передавала ей на сохранение некоторые суммы денег на сохранение. По устной договорённости, «хранительница» могла тратить деньги только после смерти женщины. Подруга, воспользовавшись доверием, хранила их в коробке и регулярно тратила на свои нужды. Возвращать наличные она не собиралась, передает Rupolit.

Узнав об украденных деньгах, владелица обратилась в полицию.

Виновница призналась и раскаялась в содеянном. В ходе расследования выяснилось, что она брала деньги у многих своих пожилых знакомых, не собираясь возвращать. Многие умерли, так и не дождавшись возврата долга.

86-летняя женщина получила полтора года условно. Она должна выплатить ущерб в 254 тысячи рублей.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Экс-директор фирмы из Каменска-Уральского задержан за невыплату 1 млн рублей
5 сентября, 07:00
0 0
1
Сотрудница ювелирного салона в Ирбите украла более 400 000 рублей на выплату кредитов
18 августа, 06:30
0 0
350 тысяч рублей были похищены со счёта 94-летней жительницы Каменска-Уральского
13 июня, 08:30
0 2
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 110
Подписаться на новости