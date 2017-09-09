86-летняя жительница Каменска-Уральского обворовывала свою 85-летнюю подругу

Пенсионерка дружила с 85-летней одинокой женщиной, и та передавала ей на сохранение некоторые суммы денег на сохранение. По устной договорённости, «хранительница» могла тратить деньги только после смерти женщины. Подруга, воспользовавшись доверием, хранила их в коробке и регулярно тратила на свои нужды. Возвращать наличные она не собиралась, передает Rupolit.



Узнав об украденных деньгах, владелица обратилась в полицию.





Виновница призналась и раскаялась в содеянном. В ходе расследования выяснилось, что она брала деньги у многих своих пожилых знакомых, не собираясь возвращать. Многие умерли, так и не дождавшись возврата долга.





86-летняя женщина получила полтора года условно. Она должна выплатить ущерб в 254 тысячи рублей.