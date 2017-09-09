Игорь Холманских в Нижнем Тагиле: «Танкист - это состояние души» (ВИДЕО)

Игорь Холманских выступил со своей речью:

Танкист и танкостроители не просто специальность, но и состояние души. Здесь требуется особый характер, своя мера вещей. Только мужественные, волевые, преданные к делу люди могут создавать и вести в бой эти машины. Всех работников танкостроения, военнослужащих и ветеранов танковых войск хочу поздравить с Днем Танкиста и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов! Еще раз с праздником, земляки, друзья и коллеги!