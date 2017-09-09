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Новости Нижнего Тагила

Игорь Холманских в Нижнем Тагиле: «Танкист - это состояние души» (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 18:55Добавить новость
Нижний Тагил,УралТанк,Старатель,Игорь Холманских,День танкиста,праздник,выступление,поздравление
9 сентября полномочный представитель президента России Игорь Холманских посетил Нижний Тагил. В частности, он стал одним из гостей фестиваля «Уралтанк», посвященному Дню Танкиста.

Игорь Холманских выступил со своей речью:

 

Танкист и танкостроители не просто специальность, но и состояние души. Здесь требуется особый характер, своя мера вещей. Только мужественные, волевые, преданные к делу люди могут создавать и вести в бой эти машины. Всех работников танкостроения, военнослужащих и ветеранов танковых войск хочу поздравить с Днем Танкиста и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов! Еще раз с праздником, земляки, друзья и коллеги! 

 

Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

 

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