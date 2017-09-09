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Новости Нижнего Тагила

Танковый биалон прошел в Нижнем Тагиле в рамках проведения Дня танкиста (ФОТО)

9 сентября 2017, 17:00Добавить новость
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На Дне танкиста в Нижнем Тагиле прошел танковый биатлон. Участники стреляли из различных орудий и преодолевали препятствия.

На полигоне поселка Старатель в рамках празднования Дня танкиста прошел танковый биатлон. Победителем соревнования стала команда от УКБТМ – Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

Участники биатлона стреляли из разных видов орудий и проходили на танках различные препятствия на время. Танки взбирались на горку, преодолевали ров, «сковородку» и показывали свою скорость.

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Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

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