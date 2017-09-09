Танковый биалон прошел в Нижнем Тагиле в рамках проведения Дня танкиста (ФОТО)

На полигоне поселка Старатель в рамках празднования Дня танкиста прошел танковый биатлон. Победителем соревнования стала команда от УКБТМ – Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.





Участники биатлона стреляли из разных видов орудий и проходили на танках различные препятствия на время. Танки взбирались на горку, преодолевали ров, «сковородку» и показывали свою скорость.



