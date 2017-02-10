4 сотрудника внутренних органов уволены и 32 привлечены к административной ответственности в Свердловской области

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков накануне провел совещание, в котором подвел итоги прошлого года.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области, за минувший год было выявлено и пресечено несколько конфликтов интересов в госстуктурах. 4 служащих органов власти были уволены в связи с утратой доверия, 32 привлечены к административной ответственности. 24 депутата покинули посты раньше срока.





Направлены в суд дела в отношении нескольких глав регионов области. Ведется активная работа по восстановлению нарушенных прав граждан в трудовой и социальной сферах, что немаловажно в нынешней экономической ситуации.





Ведется работа над проблемами ЖКХ, например, проверяется законность управления жилищными фондами и рациональность целевого расходования денежных средств.