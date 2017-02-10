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Новости Нижнего Тагила

Евгений Ройзман сообщил о росте домашнего насилия в Екатеринбурге в связи с законом о декриминализации побоев

10 февраля 2017, 08:50Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,здоровье,нарушение,насилие,полиция,Свердловская область,уголовное дело,Ройзман,побои
Всплеск семейного насилия, по мнению Евгения Ройзмана, произошел в Екатеринбурге. Мэр города уверен, что это связано с недавно принятым законом о декриминализации побоев в семье.

Об этом он написал на странице Facebook, приводя конкретную статистику. Так, до начала действия закона полиция приезжала на бытовые конфликты 120-130 раз в сутки. Теперь же количество вызовов колеблется от 300 до 350 в сутки. Многие восприняли закон так: «Было нельзя, а стало можно!», уверен Ройзман. Впереди – еще более тяжелые последствия подобных преступлений.

Напомним, закон вступил в силу 7 февраля. Отныне, побои родственников, произошедшие впервые, не будут расценены как уголовное преступление.

© TagilCity.ru
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