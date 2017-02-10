Евгений Ройзман сообщил о росте домашнего насилия в Екатеринбурге в связи с законом о декриминализации побоев

Об этом он написал на странице Facebook, приводя конкретную статистику. Так, до начала действия закона полиция приезжала на бытовые конфликты 120-130 раз в сутки. Теперь же количество вызовов колеблется от 300 до 350 в сутки. Многие восприняли закон так: «Было нельзя, а стало можно!», уверен Ройзман. Впереди – еще более тяжелые последствия подобных преступлений.



Напомним, закон вступил в силу 7 февраля. Отныне, побои родственников, произошедшие впервые, не будут расценены как уголовное преступление.