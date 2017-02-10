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Новости Нижнего Тагила

ФССП Свердловской области предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о судебной задолженности

10 февраля 2017, 20:30Добавить новость
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Мошенники распространяют письма, которые наносят вред компьютерному оборудованию, об этом сообщила пресс-служба службы судебных приставов Свердловской области. 

В интернете началась массовая рассылка писем от мошенников. В них сообщается об имеющейся у вас судебной задолженности.

Федеральная служба судебных приставов предупреждает: ссылка, имеющаяся в письме, содержит вредоносный код и может повредить компьютер.

Мошенники предлагают пройти по ссылке и скачать архивный файл: он содержит вирус. В случае заражения компьютера вирусом ФССП предлагает сразу же обратиться в полицию.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) или через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.

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