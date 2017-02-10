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Новости Нижнего Тагила

Исследование генетиков показало, что 8 из 10 россиян являются между собой дальними родственниками

10 февраля 2017, 19:10Добавить новость
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Генетики установили родственные связи у 83% жителей России, сообщает газета «Известия».

Медико-генетический центр Genotek провел обширное исследование ДНК среди 1 800 человек – жителей разных городов России и Украины. Выяснилось, что как минимум, 8 из 10 исследованных имеют своих дальних родственников по материнской или отцовской линии.

Из общего числа обследованных россиян было найдено 1 299 родственных связей от 5-го до 10-го поколения, 549 – 4-го, 39 и 27 – 3-го и 2-го поколений.

Валерий Ильинский, генеральный директор генетического центра заявил, что сам нашел 2-х родственников, которых он раньше не знал, благодаря генетическому анализу. И сейчас он устанавливает с ними контакт.

Поиск родственников с помощью генеалогии может помочь сиротам, детям войны, которые воспитывались в детдомах: многие архивы тогда были уничтожены. 

© TagilCity.ru
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