Исследование генетиков показало, что 8 из 10 россиян являются между собой дальними родственниками

Медико-генетический центр Genotek провел обширное исследование ДНК среди 1 800 человек – жителей разных городов России и Украины. Выяснилось, что как минимум, 8 из 10 исследованных имеют своих дальних родственников по материнской или отцовской линии.





Из общего числа обследованных россиян было найдено 1 299 родственных связей от 5-го до 10-го поколения, 549 – 4-го, 39 и 27 – 3-го и 2-го поколений.





Валерий Ильинский, генеральный директор генетического центра заявил, что сам нашел 2-х родственников, которых он раньше не знал, благодаря генетическому анализу. И сейчас он устанавливает с ними контакт.





Поиск родственников с помощью генеалогии может помочь сиротам, детям войны, которые воспитывались в детдомах: многие архивы тогда были уничтожены.