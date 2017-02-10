Контроль за соблюдением прав социально незащищенных категорий граждан ужесточит прокуратура Свердловской области

Как пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области, накануне глава надзорного ведомства провел совещание, на котором отметил необходимость ужесточения контроля за социально незащищенными категориями граждан.

Инвалидам необходимо предоставлять технические средства реабилитации, защищать жилищные права детей-сирот.





В прошлом году сиротам было предоставлено 700 квартир и еще 530 находится в процессе строительства. Благодаря работе прокуратуры в минувшем году на строительство жилья сиротам было выделено свыше 1 млрд. руб.





Помимо прав социально незащищенных граждан отмечается приоритетность контроля за соблюдением трудовых прав работающего населения, вопросов терроризма, экстремизма и коррупции.