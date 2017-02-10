На 12,2% снизился уровень преступности в Свердловской области в прошлом году

Как сообщил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, уровень преступности в минувшем году по области снизился на 12,2%.

Число тяжких преступлений сократилось на 13,8% и особо тяжких на 19,6%.





Однако особо сложной остается ситуация по контролю за оборотом наркотиков. В связи со снижением количества сотрудников в сфере контроля за оборотом наркотиков, снизилось и количество выявленных и пресеченных преступлений, изъятых наркотических средств. Снижение по сравнению с прошлым годом произошло на 22,2%.





Также в прошлом году удалось снизить на 5,4% количество возвращенных на доследование дел, как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.