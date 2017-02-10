| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Николай Малых выбран председателем Совета Почетных граждан Нижнего Тагила (ФОТО)

10 февраля 2017, 17:45Добавить новость
почетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организации

На первом в этом году заседании Совета Почетных граждан выбрали нового председателя, сообщается на официальном сайте г. Нижнего Тагила

Кандидатура Николая Александровича Малых на должность нового председателя Совета Почетных граждан города была предложена Валентиной Соловьевой, которая многие годы возглавляла данную общественную организацию.

Валентина Васильевна попросила освободить себя от этой работы и поблагодарила всех, кто помогал ей в ее деятельности. Предложение бывшего председателя поддержали все участники заседания.

почетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организациипочетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организациипочетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организации

 

Мэр города Сергей Носов отметил работу Валентины Соловьевой и выразил надежду, что Совет приобретет весомый статус в общественной деятельности города. Также глава города сказал несколько слов о новом председателе:

 Полностью поддерживаю кандидатуру Николая Александровича, так как знаю его как решительного и принципиального человека.


Звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» имеют 100 жителей города. В их числе бывшие руководители предприятий, представители сферыобразования, культуры, строительства и медицины.

почетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организациипочетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организациипочетный гражданин,глава города,сергей носов,мэр,граждане,почетные граждане,активные граждане,общественная организация,общественники,общественные организации

Фото: сайт г. Нижнего Тагила

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Сергей Носов вновь избран секретарем Нижнетагильского местного отделения «Единой России» 20 декабря 2016, 11:50
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов завёл собственный аккаунт в социальной сети «Вконтакте» (ФОТО) 21 ноября 2016, 18:25 3
Почетный гражданин Нижнего Тагила Татьяна Бревнова отметила свое 90-летие и получила поздравления от родного УВЗ 30 января, 17:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 64
Подписаться на новости