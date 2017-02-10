Николай Малых выбран председателем Совета Почетных граждан Нижнего Тагила (ФОТО)

На первом в этом году заседании Совета Почетных граждан выбрали нового председателя, сообщается на официальном сайте г. Нижнего Тагила.

Кандидатура Николая Александровича Малых на должность нового председателя Совета Почетных граждан города была предложена Валентиной Соловьевой, которая многие годы возглавляла данную общественную организацию.



Валентина Васильевна попросила освободить себя от этой работы и поблагодарила всех, кто помогал ей в ее деятельности. Предложение бывшего председателя поддержали все участники заседания.





Мэр города Сергей Носов отметил работу Валентины Соловьевой и выразил надежду, что Совет приобретет весомый статус в общественной деятельности города. Также глава города сказал несколько слов о новом председателе:





Полностью поддерживаю кандидатуру Николая Александровича, так как знаю его как решительного и принципиального человека.



Звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» имеют 100 жителей города. В их числе бывшие руководители предприятий, представители сферыобразования, культуры, строительства и медицины.





Фото: сайт г. Нижнего Тагила