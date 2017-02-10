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Новости Нижнего Тагила

Новый руководитель назначен в отделе полиции №16 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 февраля 2017, 12:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,Отдел полиции № 16,назначение,должность,абдулкадыров,начальник

10 февраля начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров официально представил личному составу нового руководителя ОП №16 подполковника Анатолия Зайцева.

Изменения в кадровом составе произошли по причине ухода на пенсию предыдущего руководителя Андрея Белькова.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», заместитель должности уже знаком некоторым своим коллегам. Ранее он возглавлял ОП №20 и в течение нескольких лет являлся заместителем начальника отдела по оперативной работе.

Поздравив кандидата, полковник Абдулкадыров сообщил, что не сомневается в силах и профессионализме Зайцева.

город,Нижний Тагил,полиция,Отдел полиции № 16,назначение,должность,абдулкадыров,начальник
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