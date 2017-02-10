Новый руководитель назначен в отделе полиции №16 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 февраля начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров официально представил личному составу нового руководителя ОП №16 подполковника Анатолия Зайцева.

Изменения в кадровом составе произошли по причине ухода на пенсию предыдущего руководителя Андрея Белькова.





Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», заместитель должности уже знаком некоторым своим коллегам. Ранее он возглавлял ОП №20 и в течение нескольких лет являлся заместителем начальника отдела по оперативной работе.





Поздравив кандидата, полковник Абдулкадыров сообщил, что не сомневается в силах и профессионализме Зайцева.



