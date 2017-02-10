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Новости Нижнего Тагила

Новый закон о лицензировании деятельности в России обяжет детские лагеря иметь образовательную лицензию

10 февраля 2017, 20:00Добавить новость
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Около 60% лагерей и баз отдыха для детей, не имеют лицензии, разрешающей оказывать услуги дополнительного образования, об этом сообщает газета «Известия»

Минобрнауки России разработал законопроект об обязательном лицензировании детских баз и лагерей. Согласно ему, до 1 января 2020 года эти организации будут обязаны получить разрешение на образовательную деятельность.

Новый документ направлен на обеспечение безопасности и качества предоставления услуг дополнительного образования. Поводом для его создания послужила трагедия, которая произошла прошлым летом в Карелии. Тогда из-за непрофессионализма сотрудников лагеря утонули 14 детей.

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