Новый закон о лицензировании деятельности в России обяжет детские лагеря иметь образовательную лицензию

Около 60% лагерей и баз отдыха для детей, не имеют лицензии, разрешающей оказывать услуги дополнительного образования, об этом сообщает газета «Известия».

Минобрнауки России разработал законопроект об обязательном лицензировании детских баз и лагерей. Согласно ему, до 1 января 2020 года эти организации будут обязаны получить разрешение на образовательную деятельность.





Новый документ направлен на обеспечение безопасности и качества предоставления услуг дополнительного образования. Поводом для его создания послужила трагедия, которая произошла прошлым летом в Карелии. Тогда из-за непрофессионализма сотрудников лагеря утонули 14 детей.