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Новости Нижнего Тагила

Представители профсоюзов в профессиональный праздник встретились с мэром Нижнего Тагила (ФОТО)

10 февраля 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле под руководством мэра Сергея Носова состоялась встреча профсоюзных организаций. Мероприятие было посвящено Дню образования профсоюзного движения в регионе.

Сергей Носов рассказал присутствующим о решении актуальных для жителей города проблем: благоустройстве, питьевом водоснабжении, развитии системы транспорта, реконструкции цирка, дорожном строительстве и многом другом.

Затем мэр ответил на вопросы. Представителей профсоюзов интересовало улучшение уличного освещения в Дзержинском районе, развитие ИЖС и появление цифрового телевидения. Также главу спрашивали о подготовке к отдыху в оздоровительных лагерях, совершенствовании электронной очереди и обустройстве парка у Дворца творчества юных.

Грамотами и благодарственными письмами был отмечен вклад в развитие профсоюзов представителями АО «ЕВРАЗ НТМК», «Нижнетагильских электросетей», «НТЗМК» и центральной городской библиотеки города.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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