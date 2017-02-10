Представители профсоюзов в профессиональный праздник встретились с мэром Нижнего Тагила (ФОТО)

Сергей Носов рассказал присутствующим о решении актуальных для жителей города проблем: благоустройстве, питьевом водоснабжении, развитии системы транспорта, реконструкции цирка, дорожном строительстве и многом другом.



Затем мэр ответил на вопросы. Представителей профсоюзов интересовало улучшение уличного освещения в Дзержинском районе, развитие ИЖС и появление цифрового телевидения. Также главу спрашивали о подготовке к отдыху в оздоровительных лагерях, совершенствовании электронной очереди и обустройстве парка у Дворца творчества юных.



Грамотами и благодарственными письмами был отмечен вклад в развитие профсоюзов представителями АО «ЕВРАЗ НТМК», «Нижнетагильских электросетей», «НТЗМК» и центральной городской библиотеки города.

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила