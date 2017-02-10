| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Самарский НОД требует проверить редакцию свердловского СМИ на наличие иностранного финансирования

10 февраля 2017, 08:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,помощь,Россия,сайт,Свердловская область,НОД 5,общественная организация,финансирование,иностранцы,иностранный агент
Члены организации «Народно-освободительное движение» из Самары потребовали проверить финансирование интернет-газеты Znak.com на иностранное финансирование.

Представители организации уверены, что издание получает финансовые вливания извне и «ведет информационную войну против интересов России». СМИ требуют признать «Иностранным агентом».

Отметим, что проверка в редакции в Екатеринбурге уже была начата. На допрос вызывали главного редактора Znak.com Аксану Панову. Однако имя заявители неизвестно, эта информация, по словам правоохранителей, засекречена.

Тем не менее, журналисты, проводящие собственное расследование, выяснили, что самарское отделение НОД регулярно отправляет заявления во всевозможные ведомства. Они даже снимают на видео то, как рассуждают о закрытии якобы фашистских сайтов, пишет Znak.com. 


В редакции Znak.com с полной уверенностью заявляют об отсутствии иностранных вливаний. В ином случае, данная информация, согласно закону, сообщалась бы в Роскомнадзор.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , ,
760 млн рублей было выделено на материнский капитал в Свердловской области 12 января, 08:30
40 молодых семей Нижнего Тагила смогут улучшить жилищные условия по программе поддержки 19 декабря 2016, 08:20
Работы по ремонту здания Нижнетагильского цирка должны быть закончены в срок (ФОТО) 18 ноября 2016, 20:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 18
Подписаться на новости