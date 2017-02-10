Самарский НОД требует проверить редакцию свердловского СМИ на наличие иностранного финансирования

Представители организации уверены, что издание получает финансовые вливания извне и «ведет информационную войну против интересов России». СМИ требуют признать «Иностранным агентом».



Отметим, что проверка в редакции в Екатеринбурге уже была начата. На допрос вызывали главного редактора Znak.com Аксану Панову. Однако имя заявители неизвестно, эта информация, по словам правоохранителей, засекречена.



Тем не менее, журналисты, проводящие собственное расследование, выяснили, что самарское отделение НОД регулярно отправляет заявления во всевозможные ведомства. Они даже снимают на видео то, как рассуждают о закрытии якобы фашистских сайтов, пишет Znak.com.



В редакции Znak.com с полной уверенностью заявляют об отсутствии иностранных вливаний. В ином случае, данная информация, согласно закону, сообщалась бы в Роскомнадзор.