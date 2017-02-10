Выставка беспородных животных пройдёт в Нижнем Тагиле 12 февраля

В воскресенье, 12 февраля, в Нижнем Тагиле состоится выставка беспородных животных.

По предъявлению паспорта люди старше 25 лет смогут взять в семью пушистого друга. Такая возможность будет предоставлена не всем и только через согласование с организаторами выставки.

Для нас главная цель - не просто отдать четвероногого, а найти людей серьёзных, заботливых и терпеливых. Тех, кто понимает, что животное - не игрушка и требует заботы, любви, а также воспитания, -- объясняют инициаторы выставки в Нижнем Тагиле.

Взять животное – это большая ответственность. Поэтому организаторы тщательно прослеживают дальнейшую судьбу переданного любимца.

Все животные стерилизованы, и новые хозяева при необходимости могут обратиться за бесплатной ветеринарной консультацией для питомца, -- рассказала редакции TagilCity.ru куратор Татьяна.

Желающие могут оказать помощь по доставке животных, а также фотосъемке. Требуется помощь питанием и средствами ухода.

Примем в дар влажные корма для кошек, сухие корма Cat Chow, Royal Canin. Для собак субпродукты, крупы (кроме перловой), любые сухие корма, лежанки, домики, переноски, когтеточки, лотки, наполнители, металлические миски, игрушки для кошек и собак, ошейники, поводки, впитывающие пеленки, -- поясняет Татьяна.

По возникшим вопросам можно обратиться в редакцию TagilCity.ru или куратору выставки Татьяне по номеру +7 (900) 042-35-65.



